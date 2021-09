Politica 396

Elezioni San Cataldo, Comparato e Pignatone: "Lista M5S certificata da Conte"

"Una politica agile, competente, concreta, al passo con i tempi: è ciò che stiamo proponendo per la ripartenza di San Cataldo"

Redazione

13 Settembre 2021 14:18

“Arriva la certificazione del Presidente Giuseppe Conte alla lista del Movimento 5 Stelle di San Cataldo. Conte sta seguendo con interesse e attenzione questa campagna amministrativa, condivide l'alleanza con il PD per la ripartenza della nostra comunità e la scelta del nostro candidato Sindaco, l'Avv. Gioacchino Comparato”. A darne comunicazione è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone. “Insieme, - continua il parlamentare - ci siamo dati obiettivi importanti, stiamo presentando un programma concreto fatto di proposte solide, abbiamo scelto un volto nuovo, onesto e competente per guidare il nostro comune, e sappiamo bene quanto siano importanti le reti che già possediamo con i diversi livelli istituzionali e i rapporti con i sindaci dei comuni vicini”.

“Un Movimento che potremmo definire ‘2.0’: il cambiamento del logo, infatti, non è soltanto una mera modifica grafica, ma l'espressione di una volontà comune che porta all'inclusione e alla crescita, mantenendo saldi i valori e i principi che hanno sempre guidato la nostra azione, superando quei limiti e gli errori fatti in passato. Un movimento dove deve primeggiare la competenza e la professionalità, con una nuova concezione dell'Italia, fatta di una politica al servizio dei cittadini e dei territori, con una maggiore maturità ed una rinnovata professionalità politica” – conclude Pignatone. Interviene, quindi, il candidato sindaco, l'Avv. Gioacchino Comparato: “La certificazione della lista del Movimento 5 Stelle da parte del Presidente Conte è una conferma importante del lavoro fatto negli ultimi anni, al fianco della nostra comunità, da parte degli attivisti e degli eletti Cinquestelle. Una politica agile, competente, concreta, al passo con i tempi: è ciò che stiamo proponendo per la ripartenza di San Cataldo”.



