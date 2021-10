Cronaca 937

Elezioni San Cataldo, ballottaggio: alle 12 ha votato solo il 6,32% degli elettori

I cittadini sancataldesi sono chiamati a scegliere il sindaco della città tra Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo

Redazione

24 Ottobre 2021 13:39

Bassa l'affluenza alle urne a San Cataldo per il ballottaggio dove alle 12 ha votato il 6,32% degli elettori (1.555 su 24.617) contro l'8,22% della scorsa tornata elettorale. I cittadini sancataldesi sono chiamati a scegliere tra il candidato sindaco di Partito Democratico e M5S, Gioacchino Comparato e il candidato di Fratelli d'Italia, Tradizione e Futuro, Lega e 3 Colombe. Alla fine del primo turno, due settimane fa, aveva votato il 47,59% degli aventi diritto, percentuale di per sé bassa che probabilmente non sarà neanche raggiunta.



