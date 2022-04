Cronaca 402

Elezioni Rsu Prefettura-Questura. Soddisfazione del segretario provinciale UilPa Interno Patanè

2 (due) su 3 (tre) i seggi conquistati in Prefettura con percentuale di resti e 1 (uno) su 3 (tre) in Questura

Soddisfazione del Segretario Provinciale UIL-PA-Interno, Michelangelo PATANE’, per gli esiti delle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), svoltesi dal 5 al 7 aprile 2022, presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di Caltanissetta e la Questura di Caltanissetta cui ha preso parte il personale civile contrattualizzato dipendente dal Ministero dell’Interno in servizio presso gli Uffici centrali e periferici di questa Provincia. Il medesimo dirigente sindacale esprime pieno compiacimento per il numero di seggi conquistati, 2 (due) su 3 (tre) in Prefettura con percentuale di resti e 1 (uno) su 3 (tre) in Questura dove tuttavia la lotta è stata più serrata per la presenza di 4 (quattro) liste concorrenti.

Formula le proprie congratulazioni agli eletti nelle Liste UIL PA, Stella GIORGIO, Francesco Paolo GIANNOTTA e Roberta Maria MARCHESE con i migliori auspici di buon lavoro in piena autonomia e interesse esclusivo del personale, gratitudine ai componenti delle Commissioni Elettorali, Michele PAGANO, Vincenzo CANNELLA ed Esterina FERRAUTO, e dei componenti dei seggi Giuseppe PENNATA e Angela RUSSO che con correttezza, trasparenza e competenza hanno assicurato il buon esito delle votazioni. Parimenti il Segretario Provinciale UIL-PA-Interno, Michelangelo PATANE’ indirizza un ringraziamento particolare a tutti gli iscritti che con alto valore morale e fedeltà hanno assicurato il proprio voto alla lista nonché ai simpatizzanti che hanno mantenuto l’impegno di sostenere con le loro preferenze i candidati UIL PA.

Caltanissetta, 08 aprile 2022

Il Segretario Provinciale UIL-PA-Interno

dott. Michelangelo Patané



