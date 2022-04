Cronaca 1106

Elezioni Rsu, Alessandro La Marca (Cgil) è il primo degli eletti al Sant'Elia di Caltanissetta

La Marca ha ottenuto 140 voti e la Cgil 156 risultando il primo sindacato del presidio Sant'Elia

Rita Cinardi

Alessandro La Marca, coordinatore provinciale della Cgil Fp Sanità, fa il boom di preferenze alle elezioni per il rinnovo della Rsu risultando il primo degli eletti al Sant'Elia, e il secondo in tutta l'Asp di Caltanissetta. La Marca ha ottenuto 140 voti e la Cgil 156 risultando il primo sindacato del presidio Sant'Elia. "Volevo ringraziare - ha detto La Marca - tutti coloro che mi hanno votato e hanno avuto fiducia in me per il lavoro svolto fin qui e per tutto quello che insieme potremo ancora realizzare. Cari colleghi, il cammino è ancora all'inizio ma ho bisogno di tutto il vostro sostegno perché solo insieme possiamo continuare a fare valere i nostri diritti. Insieme a tutti voi contribuiremo a rendere il nostro luogo di lavoro un posto di lavoro dove i lavoratori si sentano orgogliosi di esprimere la loro professionalità perché garantiti e tutelati. La Cgil è un grande sindacato. Il sindacato dei diritti. Grazie a tutte e tutti".



