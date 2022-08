Politica 116

Elezioni regionali, Salvini: "Lega e Forza Italia forti in Sicilia, con Schifani parliamo già del dopo elezioni"

"Qua siamo in terra di produzione, di fatica, di energia, e serve recuperare tutte le energie possibili: gas, rinnovabili, nucleare, tutto"

Rita Cinardi

“Con Renato Schifani stiamo già ragionando del giorno dopo le elezioni. Qua è chiaro che centrodestra e Lega partono più forti. Di là sono divisi, sono spaccati, sono litigiosi". Lo ha affermato Matteo Salvini sull'incontro con il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana. "Stiamo ragionando - ha aggiunto - di lavoro e di infrastrutture, e quando parlo di infrastrutture non parlo solo del ponte o delle ferrovie, delle autostrade, ma anche della connessione internet, perché per competere serve anche quello. Penso alla telemedicina, agli studenti, agli imprenditori, perché se devi esportare nel mondo non puoi non essere connesso alla rete. Qua siamo in terra di produzione, di fatica, di energia, e serve recuperare tutte le energie possibili: gas, rinnovabili, nucleare, tutto. L’Italia - ha sottolineato - non può dire di no a nessun tipo di energia". (ANSA)



