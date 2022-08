Politica 256

Elezioni regionali, Musumeci si ritira dalla corsa alla Presidenza: via libera alla Prestigiacomo

Lo ha annunciato lui stesso con un sintetico post su Facebbok

Redazione

Nello Musumeci si è ritirato dalla corsa alla presidenza della Regione. Lo ha annunciato lui stesso con un sintetico post su Facebbok: “Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante”.

In mattinata Forza Italia e Lega avevano chiuso una intesa per lanciare verso la presidenza della Regione la forzista Stefania Prestigiacomo. Ignazio La Russa aveva precisato che questa intesa non coinvolgeva Fratelli d’Italia, che invece rilanciava il nome di Musumeci. Ma ora il presidente si è tirato fuori dai giochi.E a questo punto il coordinatore forzista Gianfranco Micciché è a un passo dal traguardo: ““Legittimo che Fratelli d’Italia, di fronte a una candidatura sostenuta dalle altre forze della coalizione di centrodestra, possa riflettere e discuterne, anche al proprio interno. Attendiamo fiduciosi che maturino certi convincimenti, anche perché l’alternativa sarebbe solo la rottura dell’unità del centrodestra”. Ma lo scenario che prende corpo è quello di un centrodestra unito intorno al nome di Stefania Prestigiacomo.

«Abbiamo sempre difeso l’unità del centrodestra e continueremo a farlo, anche in Sicilia, dove il candidato migliore per noi rimane Nello Musumeci», rimarca tuttavia Giorgia Meloni. Il presidente di Fratelli d’Italia annota che «una cosa, però, non ci si può chiedere: sostenere un candidato che saliva sulla Sea Watch con il Pd».(Giacinto Pipitone, Gds.it)



