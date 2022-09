Cronaca 1106

Elezioni regionali, alle 19 l'affluenza in provincia di Caltanissetta è del 35,27%

Ecco perché il dato è differente rispetto a quello dell'affluenza per il voto a Camera e Senato

Redazione

Alle 19 per la il presidente della regione e il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana hanno votato il 35,27% degli aventi diritto. Il dato è lievemente inferiore rispetto a quello della precedente tornata elettorale del 2017 quando, alla stessa ora, aveva votato il 36,44%. In provincia di Caltanissetta ha votato il 27,93% (in precedenza l'affluenza era stata del 29,44%) Questa l'affluenza nei comuni della provincia: Acquaviva Platani (13,03%), Bompensiere (16,87%), Butera (22,71%), Caltanissetta (35,39%), Campofranco (30,23%), Delia (15,68%), Gela (29,30%), Marianopoli (24,37%), Mazzarino (27,1%), Milena (33,72%), Montedoro (16,28%), Mussomeli (36,83%), Niscemi (23,56%), Resuttano (20,93%), Riesi (18,25%), San Cataldo (29,17%), Santa Caterina Villarmosa (20,26%), Serradifalco (29,17%), Sommatino (20,95%), Sutera (19,71%), Vallelunga Pratameno (23,57%), Villalba (24,54%). Il dato dell'affluenza in percentuale risulta inferiore rispetto a quello dell'affluenza per la Camera perché cambia la base elettorale. Se per Camera e Senato la base elettorale della provincia di Caltanissetta è formata da 205mila iscritti compresi gli italiani che possono votare all'estero, per quanto riguarda la Regione la base è formata da 272.616 elettori, di cui 66.866 che vivono all'estero ma potevano votare solo tornando in Italia.



