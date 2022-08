Politica 351

Elezioni regionali, la Dc presenta le liste: ecco i candidati a Caltanissetta

La Dc Nuova è stato il primo partito a presentare le liste a Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa ed Enna per le elezioni Regionali che si svolgeranno il prossimo 25 settembre

Redazione

25 Agosto 2022 22:49 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/elezioni-regionali-la-dc-presenta-le-liste-ecco-i-candidati-a-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

A Palermo i candidati sono: Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino, Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro. Ad Agrigento: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino. A Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Guerrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato. A Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza. A Enna: Roberto Li Volsi e Filippa Greco. Le altre 4 liste verranno presentate domani mattina, nei termini di legge.

"In 5 province abbiamo presentato per primi le liste, nonostante il nostro partito sia stato impegnato in estate nella raccolta delle firme autenticate - ha dichiarato Totò Cuffaro -. In tutte le liste abbiamo tanti giovani e donne, con tanta voglia di fare politica e desiderosi di lavorare per la Sicilia e i siciliani. Siamo pronti per l'ultimo impegnativo mese di campagna elettorale, dove incontreremo la gente, racconteremo loro cosa è la Dc e cosa vogliamo fare, ascoltando soprattutto le loro istanze e cercando insieme possibili soluzioni da mettere in campo il giorno in cui entreremo all'Ars".



A Palermo i candidati sono: Nuccia Albano, Antonino Calia, Adriana Canestrari, Nicola Figlia, Giuseppe Gennuso, Nicola Greco, Elisabetta Liparoto, Giuseppe Manzella, Luciano Marino, Cristina Nasca, Sandro Oliveri, Angelo Onorato, Mauro Pantó, Carla Maria Grazia Riscifuli, Natale Tubiolo, Ignazio Zuccaro. Ad Agrigento: Carmelo Pace, Salvatore Fanara, Giuseppe Alaimo, Decio Terrana, Marinella Notonica, Chiara Cosentino. A Ragusa: Ignazio Abbate, Sebastiano Guerrieri, Filippo Frasca e Paola Santificato. A Caltanissetta: Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza. A Enna: Roberto Li Volsi e Filippa Greco. Le altre 4 liste verranno presentate domani mattina, nei termini di legge. "In 5 province abbiamo presentato per primi le liste, nonostante il nostro partito sia stato impegnato in estate nella raccolta delle firme autenticate - ha dichiarato Totò Cuffaro -. In tutte le liste abbiamo tanti giovani e donne, con tanta voglia di fare politica e desiderosi di lavorare per la Sicilia e i siciliani. Siamo pronti per l'ultimo impegnativo mese di campagna elettorale, dove incontreremo la gente, racconteremo loro cosa è la Dc e cosa vogliamo fare, ascoltando soprattutto le loro istanze e cercando insieme possibili soluzioni da mettere in campo il giorno in cui entreremo all'Ars".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare