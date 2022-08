Politica 96

Elezioni regionali, Fava: "Conte bugiardo. Ammetta che aveva già deciso di rompere"

La dichiarazione di Claudio Fava dopo la decisione di Giuseppe Conte di rompere l'alleanza con il Pd

Redazione

23 Agosto 2022 10:10 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/elezioni-regionali-fava-conte-bugiardo-ammetta-che-aveva-gia-deciso-di-rompere Copia Link Condividi Notizia

"Dispiace doverlo dire ma Conte è un bugiardo. Come nella favola del lupo e dell'agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino... Conte aveva deciso di uscire dalla coalizione nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l'onestà politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti." Lo dichiara Claudio Fava.



"Dispiace doverlo dire ma Conte è un bugiardo. Come nella favola del lupo e dell'agnello ha continuato ad alzare la posta cercando un pretesto per rompere: prima il programma, poi gli assessorati, poi il listino... Conte aveva deciso di uscire dalla coalizione nel momento stesso in cui ha scelto di candidarsi a Palermo. Non ha avuto l'onestà politica e umana di dirlo. Ma almeno adesso faccia a meno di arrampicarsi su altri improbabili pretesti." Lo dichiara Claudio Fava.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare