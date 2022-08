Politica 201

Elezioni regionali del 25 settembre, centrosinistra: in Sicilia dialogo aperto Pd-M5S

Di Paola: "Ciò che il Pd fa a Roma avrà conseguenze in Sicilia". Un'alleanza non è esclusa

Le trattative sono più avanti di quanto le dichiarazioni ufficiali non mostrino. Le dimissioni di Musumeci e dunque l’anticipo delle Regionali al 25 settembre insieme alle Politiche, hanno riavvicinato Pd e 5 Stelle in Sicilia. L’alleanza si è rafforzata dopo la rottura sul piano nazionale.

Nuccio Di Paola, capogruppo dei grillini e capo politico regionale, non deraglia rispetto alla linea Conte: «Siamo contrari alla politica dei due forni. Dunque ciò che il Pd fa a Roma avrà conseguenze in Sicilia». E tuttavia Di Paola aggiunge una postilla: «La cosa più importante è non riconsegnare la Sicilia alle destre». (Giacinto Pipitone, Gds.it)



