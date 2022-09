Cronaca 947

Elezioni regionali, affluenza al 40,81% in provincia di Caltanissetta. La percentuale più alta a Mussomeli e nel capoluogo

Nella scorsa tornata elettorale del 2017 aveva votato il 39,83% degli aventi diritto

Redazione

Affluenza lievemente in aumento rispetto alla scorsa tornata elettorale in provincia di Caltanissetta per l'elezione del presidente della Regione e il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana. In totale ha votato il 40,81% degli aventi diritto. Il dato è lievemente superiore rispetto a quello della precedente tornata elettorale del 2017 quando, alla chiusura dei seggi, aveva votato il 39,83%. Questa l'affluenza nei comuni della provincia: Acquaviva Platani (520 votanti 16,89%), Bompensiere (300 votanti 27,65%), Butera (2.039 votanti 35,67%), Caltanissetta (26.946 votanti 48,26%), Campofranco (1.379 votanti 45,36%), Delia (1.694 votanti 24,42%), Gela (27.790 votanti 42,74%), Marianopoli (830 votanti 40,14%), Mazzarino (5.083 votanti 43,49%), Milena (1.714 votanti 47,53%), Montedoro (731 votanti 26,16%), Mussomeli (6.110 votanti 53,93%), Niscemi (9.398 votanti 37,18%), Resuttano (910 votanti 36,07%), Riesi (4.408 votanti 29,06%), San Cataldo (10.197 votanti 41.75%), Santa Caterina Villarmosa (2.070 votanti 31,34%), Serradifalco (3.375 votanti 39,72%), Sommatino (3.278 votanti 29,96%), Sutera (722 votanti 27,16%), Vallelunga Pratameno (1.474 votanti 42,69%), Villalba (749 votanti 41,31%). Il dato dell'affluenza in percentuale risulta inferiore rispetto a quello dell'affluenza per la Camera perché cambia la base elettorale. Se per Camera e Senato la base elettorale della provincia di Caltanissetta è formata da 205mila iscritti compresi gli italiani che possono votare all'estero, per quanto riguarda la Regione la base è formata da 272.616 elettori, di cui 66.866 che vivono all'estero ma potevano votare solo tornando in Italia.



