Elezioni regionali, a Caltanissetta Michele Mancuso festeggia la vittoria

Per il deputato di Forza Italia quasi 9 mila voti e ha scalzato, all'interno del suo stesso partito, Rosetta Cirrone Cipolla

Rita Cinardi

Michele Mancuso, deputato di Forza Italia, è stato rieletto all'assemblea regionale siciliana. Il partito al momento è primo in provincia ma già da subito si è capito che Mancuso aveva la vittoria in pugno. Per il deputato di Forza Italia circa 7mila voti e ha scalzato, all'interno del suo stesso partito, Rosetta Cirrone Cipolla, la candidata di Niscemi che ha superato di poco i 4mila voti. Al comitato all'hotel Ventura Mancuso si è presentato intorno alle 20.30 accolto dall'inno di Forza Italia e dagli applausi dei suoi sostenitori.



