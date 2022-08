Politica 284

Elezioni politiche, per i sondaggi centrodestra avanti di 17 punti: Fratelli d'Italia primo partito

Scende il Pd che comunque rimane al secondo posto, mentre la lega è stabile al terzo. Enorme il distacco tra coalizioni

Redazione

Fratelli d'Italia, in crescita, è il primo partito secondo il nuovo sondaggio Swg per La7, un'indagine condotta su un campione di 1200 soggetti maggiorenni e residenti in Italia tra il 24 e il 29 agosto 2022. A riportare la notizia il quotidiano Today.it. La rilevazione mette a confronto i dati di oggi rispetto a quello dell'8 agosto 2022. Il partito di Giorgia Meloni sale al 24,8%, in crescita dello 0,1%, il Pd invece scende al 22,3, in calo dello 0,1%, la Lega è stabile al 12,5, il Movimento 5 stelle all'11,6%, in crescita dell'1,2%, Forza Italia scende al 7,0%, Azione e Italia Viva si attestano al 6,8%, Verdi e Sinistra Italiana guadagnano lo 0,3 arrivando così al 4%, Italexit con Paragone cresce dello 0,1 arrivando al 3,4% (sopra la soglia di sbarramento dunque secondo questo sondaggio, secondo altre rilevazioni è invece di poco sotto). Noi moderati sarebbe all'1,6%, +Europa 1,5%, Impegno Civico perde lo 0,2% arrivando all'1,2% e le altre liste il 3,3%.

Enorme il distacco tra coalizioni. Il centrodestra rimarca il suo vantaggio, staccandosi di 17 punti percentuali dagli avversari e toccando il 45,9%, il centrosinistra raggiunge il 29%, il M5s arriva all'11,6%, Azione e Italia Viva al 6,8, Italexit con Paragone al 3,4% e gli altri partiti al 3,3%.



© Riproduzione riservata

