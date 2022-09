Cronaca 334

Elezioni, Mattarella tra i primi a votare a Palermo: accolto dagli applausi

Dopo aver votato, il capo dello Stato ha stretto la mano al presidente di seggio e ha lasciato la scuola

Redazione

Accolto tra gli applausi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina a Palermo, alle 8.45. Tra i primi a recarsi nella scuola media "Giovanni XXIII - Piazzi", il capo dello Stato, in città già da ieri, ha anticipato l'arrivo nell'istituto di via Rutelli, per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l'uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, avvenuta nella stessa via il 25 settembre di 43 anni fa.

Come di consueto, Mattarella ha votato, nella sezione 535. Dopo aver votato, il capo dello Stato ha stretto la mano al presidente di seggio e ha lasciato la scuola, tra la gente in coda per accedere al seggio, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Subito dopo Mattarella si è fermato per pochi minuti, da solo, davanti alla lapide che si trova proprio davanti alla scuola per ricordare il giudice Cesare Terranova e il maresciallo Mancuso.



