Elezioni in Sicilia, Cuffaro: "Se a Palermo la Dc non arriva al 5% chiudo con la politica"

E' quanto ha affermato l'ex presidente della Regione e attuale commissario della Democrazia Cristiana nuova

«Se la Democrazia cristiana nuova a Palermo non raggiungerà il 5% e il progetto che sto portando avanti verrà bocciato, chiuderò con la politica. Se invece i palermitani ritengono che io possa essere ancora utile alla politica ci aiutino a far crescere la Dc nuova». Lo dichiara il commissario regionale del partito, Totò Cuffaro.

«In questi mesi - afferma l’ex governatore della Sicilia -abbiamo lavorato per riportare nella scheda elettorale un’idea che si basi su principi e valori e abbiamo deciso di candidare al Consiglio comunale di Palermo tante donne e giovani per dare un volto nuovo alla politica. Adesso tocca agli elettori esprimersi e decidere se vogliono il cambiamento».(Gds.it)



