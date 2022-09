Eventi 217

Elezioni, il Movi organizza a Caltanissetta un incontro con i candidati all'Ars del territorio

Redazione

La Federazione Provinciale del Mo.V.I. – Movimento di Volontariato Italiano di Caltanissetta e la Cooperativa Sociale Iopervoiperio organizzano per martedì 13 Settembre alle ore 17:30, presso la Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni” in Via Xiboli n.310 a Caltanissetta, un incontro con tutti i Candidati all’Assemblea Regionale Siciliana del territorio provinciale nisseno.

Sono invitati a partecipare all’incontro i Candidati Giuliana Maria Di Prima, Vincenzo D’Asaro e Carmelo Migliore (AZIONE ITALIA VIVA), Valentina Basile, Francesco Li Voti e Fabio Ruvolo (CENTO PASSI PER LA SICILIA), Angelo Bellina, Marzia Maniscalco e Giampiero Modaffari (DE LUCA SINDACO DI SICILIA), Ilaria Amico, Giuseppe Catania e Salvatore Scuvera (FRATELLI D’ITALIA), Rosetta Cirrone Cipolla, Michele Mancuso e Salvatore Sannito (FORZA ITALIA). E, ancora: Filippo Ciancimino, Maria Luisa Cinquerui e Nunzio Di Paola (MOVIMENTO 5 STELLE), Angela Cocita, Pino Federico e Gero Valenza (NUOVA DC), Valeria Dell’Utri, Angelo Montebello e Francesco Rimmaudo (ORGOGLIO SICULO), Marco Andaloro, Marina Castiglione e Peppe Di Cristina (PARTITO DEMOCRATICO).

Sono invitati a partecipare, infine, i Candidati Rosario Caci, Massimo Dell’Utri e Carmela Ricotta (POPOLARI E AUTONOMISTI), Oscar Aiello, Roberto Alabiso e Valeria Pietra Rita Vella (PRIMA L’ITALIA LEGA SALVINI PREMIER), Marco Maniglia detto Piero, Guglielmo Panebianco e Maria Noemi Passaro detta Noemi (SICILIA VERA), Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello e Mario Cosentino (SICILIANI LIBERI). Il tema dell’iniziativa rispetto al quale i Candidati alle prossime elezioni regionali del 25 Settembre sono chiamati ad esprimersi riguarderà “Il Welfare e le politiche di integrazione socio-sanitaria in Sicilia: futuro e prospettive”. I candidati che non potranno prendere parte all’evento per precedenti impegni istituzionali, potranno inviare all’indirizzo mail della Federazione provinciale del Mo.V.I. Un sintetico documento rispetto al tema dell’incontro che sarà letto ai Volontari delle Associazioni presenti e a tutti i partecipanti. L’evento, che sarà presentato dal Prof. Filippo Maritato e dal Dott. William Di Noto, ha l’obiettivo di far conoscere agli Elettori e alle Organizzazioni del Terzo Settore e del Non Profit i programmi politici da mettere concretamente in atto nel prossimo Governo Regionale dei vari schieramenti e dei Candidati del territorio, con particolare riguardo al sistema sociale di garanzia dei Cittadini per la fruizione dei Servizi Sociali indispensabili e per la reale integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie.



