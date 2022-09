Politica 398

Elezioni, il candidato Schifani e l'onorevole Michela Brambilla a Caltanissetta

L’ex ministro visiterà anche un rifugio per animali abbandonati tra Delia e Caltanissetta

Redazione

Oggi l’on. Michela Vittoria Brambilla, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale di Gela, sarà a Caltanissetta per una serie di incontri con dirigenti locali della coalizione e la presentazione del candidato alla presidenza della Regione, Renato Schifani (alle 17, all’hotel Ventura). L’ex ministro visiterà anche un rifugio per animali abbandonati tra Delia e Caltanissetta.



