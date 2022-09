Politica 133

Elezioni, il 26 settembre sarà allestita una sala stampa presso il dipartimento delle Autonomie locali

Le testate giornalistiche interessate possono accreditarsi inviando una mail

In occasione delle operazioni di scrutinio per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana e del rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, dalle 14 di lunedì 26 settembre e fino a conclusione delle operazioni, sarà allestita una sala stampa presso la Sala Bonsignore del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in via Trinacria 34 a Palermo.

Le testate giornalistiche interessate possono accreditarsi inviando una mail. All'interno della richiesta, a firma del direttore responsabile, vanno indicati i dati anagrafici del giornalista da accreditare e allegata la fotocopia del tesserino d'iscrizione all’Ordine. In caso di partecipazione di operatori video e fotografi è sufficiente allegare copia del documento di identità. Si precisa che sarà ammesso un solo giornalista per testata o fino a un massimo di due addetti in caso di troupe televisive.



