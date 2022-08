Politica 347

Elezioni, Federica Giorgio candidata alla Camera: sarà capolista di Più Europa nel collegio Sicilia 1-P02

"Mi candido perché non ci si può lamentare di ciò che fanno gli altri, puntare il dito, senza far nulla"

Redazione

Negli anni ho maturato la consapevolezza che occuparsi di politica sia un dovere, oltre che un diritto, non essendo essa qualcosa di esterno ma un aspetto della vita che coinvolge tutti. Si è acuito il mio bisogno di essere parte attiva e non semplice spettatrice dei fatti che accadono intorno a me e, di pari passo, il mio impegno politico e sociale sul territorio. I miei interventi come le mie prese di posizione hanno suscitato l’interesse di Più Europa che mi ha chiesto di guidare la lista plurinominale nel collegio Sicilia 1-P02 che comprende le Province di Caltanissetta Agrigento-Trapani per essere portavoce delle istanze del mio territorio e di essere presente simbolicamente nel collegio Lombardia- Milano 2-01, la mia seconda città, in quanto lì vive gran parte della mia famiglia .

Ho accolto con grande entusiasmo e senso di responsabilità la proposta ritenendola un grande onore e una grande opportunità, consapevole che il momento storico che stiamo vivendo sia di quelli che richiedono l’avvio di importanti, difficili processi di cambiamento. Ho deciso di candidarmi per rappresentare le istanze della mia comunità e del mio martoriato e territorio, fanalino di cosa rispetto all’Italia e ad un’Europa che ci vede sempre più lontani; un territorio tagliato fuori dal fruire di molte opportunità a causa di una classe politica impreparata e litigiosa e deludente. Mi candido perché non ci si può lamentare di ciò che fanno gli altri, puntare il dito, senza far nulla per cambiare la situazione attuale.

E credo fermamente che l’unico modo per uscire da questo immobilismo sia quello di affrontare il momento attuale come una delle più grosse ed importanti opportunità degli ultimi anni con l’obiettivo di far emergere ciò che di buono è rimasto sommerso per troppo tempo.

In bocca al lupo a Noi!



