Elezioni, dopo l'avvio dei riconteggi in Sicilia l'Mpa perde un seggio e lo conquista la lista di De Luca

Tagliato fuori dall’Ars uno dei big, Luigi Genovese, mentre fa il suo ingresso Alessandro De Leo

Redazione

Cambia ancora la geografia dell’Ars. L’Mpa perde il seggio che in base ai primi conteggi aveva conquistato a Messina. E ne scatta invece un terzo alla lista De Luca sindaco di Sicilia. Come scrive Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia on line uno dei primi verdetti dei riconteggi avviati in parecchie province in seguito al caos generato a caldo il 26 settembre. Un caos che ha portato in almeno una quarantina di sezione a non poter ufficializzare l’esito delle elezioni nemmeno a tre settimane di distanza.

Il riconteggio effettuato a Messina taglia fuori dall’Ars uno dei big, Luigi Genovese. Si tratta del figlio di Francantonio, storico segretario del Pd passato nel centrodestra dopo le vicende giudiziarie di qualche anno fa. Luigi Genovese si era candidato nella lista Popolari Autonomisti, creata dal fondatore dell’Mpa Raffaele Lombardo e dal leader del Cantiere Popolare Saverio Romano. Il riconteggio dei voti in alcune sezioni si è reso necessario dopo la protesta formale avanzata dai rappresentanti del movimento Nord chiama sud. Venivano contestate anomalie sui dati comunicati dai Comuni alle prefetture. Dati decisivi per assegnare il seggio. Il riconteggio ha premiato i ricorrenti: lo scranno all’Ars perso da Genovese va a Alessandro De Leo. Sulla base di questo risultato cambia anche, seppur di poco, la maggioranza a sostegno di Schifani: i deputati del centrodestra diventano 40 (presidente compreso) e quelli delle opposizioni 30.



