Elezioni, da domani al via le riunioni provinciali del M5S in vista delle prossime scadenze elettorali

Elezioni, da domani al via le riunioni provinciali del M5S in vista delle prossime scadenze elettorali

Prende il via domani una serie di riunioni del M5S Sicilia che si terranno nelle nove province dell'isola (in presenza o on line). Le riunioni, organizzate dal referente siciliano del M5S Nuccio Di Paola, serviranno ad analizzare il voto delle presidenziali 2022 e a cominciare a gettare le basi organizzative per le campagne elettorali delle prossime consultazioni politiche e regionali. Per potersi registrare si dovrà compilare un form presente nelle pagine social del M5S Sicilia. Le riunioni provinciali sono propedeutiche a una riunione regionale che si terrà nel prossimo fine settimana.



