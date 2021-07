Politica 464

Elezioni amministrative a San Cataldo, Lomonaco: "Uniamo le forze di centrodestra"

Il coordinatore provinciale del partito, è pronto a collaborare con tutte le altre forze del proprio schieramento politico

02 Luglio 2021 12:42

Da qualche giorno le dinamiche politiche, in vista delle prossime amministrative, cominciano a definirsi. Ciò sicuramente permetterà di avere più chiarezza in merito alla situazione politica futura di San Cataldo. A tal proposito Fratelli d’Italia ha voluto fare chiarezza riguardo la propria posizione, così come ha precisato il coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco: “Abbiamo appreso e accolto con molto entusiasmo la linea politica che si va definendo nel centro destra. Vogliamo pertanto fare un plauso al coordinatore Bartolo Mangione per aver lavorato, al fine di poter unire tutte le forze di centro destra. Fratelli d’Italia rimane sempre coerente con la propria identità politica e certamente vuole ribadire la propria predisposizione per poter fare fronte unico con i partiti e le liste civiche che si riconoscono nel centro destra. Perseguendo l’obiettivo comune che è quello di collaborare per San Cataldo.” La scelta di un percorso condiviso rappresenta, a livello locale, il presupposto per lavorare in sinergia sulle proposte e sui progetti che riguardano la città.



