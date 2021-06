Politica 1033

Elezioni amministrative a San Cataldo, forze politiche unite per il bene della città

Ecco la proposta dei gruppi politici Costruiamo il futuro, Liberi e Forti, Intesa per San Cataldo e società civile

Redazione

29 Giugno 2021 21:19

“Una proposta civica, per un patto amministrativo tra più forze politiche trasversali, realtà sociali, imprenditoriali e professionali, unire le forze per superare questo momento complicato di transizione, così come a Roma il governo Draghi ha già messo in pratica”. Rosario Battaglia, Vincenzo Naro (ex consigliere comunale) del gruppo politico Costruiamo il futuro; Davide Buscemi, Carlo Raimondi (ex consigliere comunale); Felice Favata (ex consigliere comunale), Emanuel Galletti, Cataldo Lombardo, Raimondo Scerenzia, Cataldo Sardo del gruppo politico Intesa per San Cataldo; Daniele Guarneri, Angelo Mirto, Claudio Vassallo, Egidio Giumento del movimento civico Liberi E Forti; Giuseppe Giunta, Francesco Palmieri, Cataldo Palmieri, hanno deciso di intraprendere il percorso elettorale assieme, lanciando un appello a tutte le forze politiche cittadine, ai giovani che hanno voglia di dare un contributo, a chi ama San Cataldo e la sua storia. “La vera sfida da affrontare è culturale, mettere al centro la cultura ci permetterà di crescere socialmente ed anche economicamente.

Alla base del progetto c’è la voglia di ricomporre il tessuto sociale e politico, ormai disgregato, parlare non più di partiti e contenitori, ma di contenuti, nel nome di una vera discontinuità amministrativa, e soprattutto ridare un’immagine positiva alla città, a livello morale e politico.

Aggregazione vera, mettiamo in pratica la pacificazione sociale che tanti oggi dichiarano di voler attuare. Noi lo stiamo già facendo, più forze moderate che non hanno condiviso percorsi politici in comune negli anni passati, ma che adesso stanno assieme, pronti e convinti che la strada giusta sia questa, per questo motivo siamo pronti ad accogliere tutti coloro che si rivedono in questo appello”.



