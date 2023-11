Politica 420

Elezioni amministrative a Caltanissetta, il Partito Democratico organizza un'assemblea per delineare le sue proposte

L’obiettivo è quello di promuovere un’ Agenda per Caltanissetta che guardi ai prossimi anni e che metta al centro la giustizia sociale ed ambientale

Redazione

Il Partito Democratico di Caltanissetta si avvicina alle imminenti elezioni amministrative con un appuntamento di confronto dedicato al futuro della città. L’incontro si terrà giorno 1 dicembre a partire dalle 17 nella Sala Oratori di Palazzo Moncada in via Largo Barile. L’assemblea di giorno 1 dicembre sarà una vera e propria Conferenza programmatica, aperta al contributo di iscritti, simpatizzanti, rappresentanti del mondo associativo, dei sindacati, delle imprese e delle professioni. Attraverso questo incontro il Partito Democratico vuole iniziare a delineare le sue proposte in vista dei prossimi impegni politici.

L’obiettivo è quindi quello di promuovere un’ Agenda per Caltanissetta che guardi ai prossimi anni e che metta al centro la giustizia sociale ed ambientale. Si discuterà pertanto di diritti delle persone, di lavoro e sviluppo, di tutela dell’ambiente e di rigenerazione urbana, di strumenti di partecipazione dei cittadini e di difesa dei beni comuni. Si rifletterà sulle opportunità di crescita del nostro territorio, sul recupero del nostro Centro storico, sul potenziamento della presenza universitaria, sulla valorizzazione della collocazione geografica della nostra città, che la rende snodo naturale della Sicilia centro meridionale.

Si cercherà di immaginare Caltanissetta nel 2030, l'anno in cui le bambine e i bambini che stanno frequentando una delle scuole medie della città dovranno scegliere dove costruire il loro futuro. Per quei bambini e quelle bambine Caltanissetta dovrà tornare ad essere un’opportunità convincente ed attrattiva. Questa è l’ambizione che motiva l’impegno del Partito Democratico di Caltanissetta. L’invito che rivolgiamo a tutte e tutti è dunque quello di partecipare.

Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli

Partito Democratico di Caltanissetta



© Riproduzione riservata

