Politica 203

Amministrative, a Butera il Pd punta sulla candidatura a sindaco di Giovanni Zuccalà

Questo quanto emerso dal direttivo riunitosi ieri alla presenza del segretario provinciale

Redazione

Si è riunito ieri il direttivo del Pd di Butera alla presenza del segretario provinciale Peppe Di Cristina. Tanti i temi affrontati con il segretario provinciale a cui è stato presentato il modello Butera per le prossime amministrative. Andiamo avanti con Giovanni Zuccalà Sindaco. "Giovanni - spiega Di Cristina - è l’espressione di un percorso importante di "autoanalisi" del Pd locale, secondo i compagni di partito "oltre ad essere una persona che unisce e rappresenta in maniera eccellente l’unità di generazioni diverse, ha dimostrato da tempo un serio impegno nella vita pubblica cittadina, mantenendo sempre ottimi rapporti con le associazioni, cercando e favorendo sempre il dialogo tra le parti. Non da ultimo, ha sempre dimostrato rispetto e dedizione per le istituzioni che ci rappresentano, che conosce anche grazie al lavoro svolto in questi anni.

L’obiettivo comune è proporre una nuova squadra che sappia rappresentare al meglio tutte le parti sociali di cui il territorio è composto, e accompagnarla nel percorso che verrà, il gruppo ha lavorato intensamente - spiega Alessio Bunetta, segretario del Pd - In questi mesi di incontri e di scambi su pluralità di tematiche cittadine, si è voluto dare lo spazio a tutti di esprimere pareri e riflessioni, il lavoro a più mani ha fatto si che emergesse tra tutti un percorso comune di rilancio e rinascita. È da questo che nasce la candidatura di Giovanni Zuccalá".



