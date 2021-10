Politica 230

Elezioni a San Cataldo, l'ex sindaco Raimondi: "Al ballottaggio non sosterrò nessuno"

Raimondi si tira fuori dalla mischia dopo aver dichiarato di sostenere il movimento "Le Spighe"

Redazione

16 Ottobre 2021 20:38

"L’ex sindaco di San Cataldo Francesco Raimondi, che ha dichiarato di sostenere il movimento “Le Spighe” e che successivamente ha presentato alla città di San Cataldo una proposta amministrativa unitaria insieme a Giuseppe Scarantino, per dovere di chiarezza, comunica - in una nota - che al ballottaggio non sostiene nessuno dei due candidati a sindaco, anche perché non è stato richiesto nessun sostegno. Comunicazione che, nella prima mattinata di venerdì (15/10/21), è stata già fatta al candidato Sindaco Gioacchino Comparato. Scarantino negli incontri ufficiali avuti con i due candidati a sindaco ha premesso di rappresentare il suo movimento politico “Le Spighe” e di non avere titolo a rappresentare l’altra “realtà” politica di Raimondi che non ha mai partecipato agli incontri perché non è stato invitato dai due candidati a sindaco. Franco Raimondi - conclude la nota - resta sempre a disposizione della città".



