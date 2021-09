Politica 383

Elezioni a San Cataldo, il Pd presenta la lista che sosterrà il candidato a sindaco Comparato

"Prim’ancora che una lista, siamo una squadra competitiva di persone in gamba, coerenti e credibili", affermano i vertici del partito

Redazione

16 Settembre 2021 11:24

La segreteria provinciale del Partito Democratico ha presentato, alla presenza del Segretario Regionale Antony Barbagallo, la lista del PD che sosterrà la candidatura di Gioacchino Comparato Sindaco in coalizione con il Movimento 5 stelle.

"Prim’ancora che una lista- si legge in una nota a firma del segretario provincia Peppe Di Cristina e del presidente provinciale del Pd, Annalisa Petitto, siamo una squadra competitiva di persone in gamba, coerenti e soprattutto credibili, impegnati per la città di San Cataldo che per anni è stata il simbolo della peggiore destra populista.

La stessa destra che oggi si ripresenta agli elettori Sancataldesi nascosta da simboli civici. La nostra è una politica di valori ed ideali che, invece, portiamo avanti a viso aperto, alla luce del sole, fieri.

Un momento buio, quello di San Cataldo, che ha visto lo scioglimento ed il dissesto, e da cui bisogna uscire al più presto a testa alta dando fiducia ad una nuova generazione politica come quella che il PD rappresenta a San Cataldo e che oggi è anche quella che sostiene Gioacchino Comparato Sindaco. A tutti i livelli il PD è in campo a San Cataldo, a fianco di Gioacchino Comparato e dei nostri candidati, convinti come siamo di poter bene rappresentare le aspettative e le speranze dei cittadini di San Cataldo".



