Elezioni a San Cataldo, Fratelli d'Italia presenta la propria lista di candidati

Per l’occasione, oltre al coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco, interverrà, l'eurodeputato Stancanelli.

Redazione

19 Settembre 2021 11:41

In vista delle prossime elezioni comunali, il circolo Fratelli d’Italia di San Cataldo, presenterà la propria lista di candidati al consiglio comunale. Alla presenza dei giornalisti, la conferenza si svolgerà lunedì 20 settembre alle ore 12.00, presso la sede del partito in corso Sicilia, 56. Per l’occasione, oltre al coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco, interverrà, nel ruolo di Eurodeputato di Fratelli d’Italia, Raffaele Stancanelli.



