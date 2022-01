Politica 328

Elezione Grandi elettori, Mancuso (FI): "Sconcertato dalle parole di Musumeci. Meglio andare subito al voto"

"Gli aggettivi come "pavido e vile" non sono consone all’istituzione che si rappresenta" ha detto il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso

Redazione

“Sono sconcertato dalle parole del presidente Musumeci, durante e dopo i lavori d'aula. Chi parla è un deputato che è sempre stato leale, con il voto di oggi compreso, verso i siciliani e con la coalizione di maggioranza, Per tale motivo, nonostante il circoscritto momento di rabbia, non posso e non voglio accettare quanto affermato dal Presidente della Regione. Gli aggettivi come “pavido e vile” non sono consone all’istituzione che si rappresenta. Se i mesi che ci aspettano, da qui alla fine della Legislatura saranno quelli prospettati da Musumeci, forse è meglio che si dimetta per andare subito al voto. Lo dico con cognizione di causa, perché non risolve nulla azzerando - in parte - la Giunta. L'unico modo per scongiurare l'inevitabile è un azzeramento degli atteggiamenti di sfida, di chiusura e di supponenza. Serve il dialogo, quello costruttivo, che porta risultati. Nessuno ha paura di nessuno. Sono mesi che auspico un maggiore coinvolgimento di tutti. Dunque perché da parte di Musumeci c’è questa continua esigenza di mostrare i muscoli? Meglio le elezioni anticipate che uno scorcio di legislatura che di fatto imbriglia i siciliani in un gioco al massacro”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.



