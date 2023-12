Cronaca 283

Elena non può andare a scuola perché sta male, i compagni protestano: «Non entriamo finché non le danno la dad»

La studentessa frequenta l’Istituto Sartor di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso

Redazione

16 Dicembre 2023 10:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/elena-non-puo-andare-a-scuola-perch-sta-male-i-compagni-protestano-non-entriamo-finch-non-le-danno-la-dad Copia Link Condividi Notizia

Elena ha 17 anni e, al contrario dei suoi coetanei, non può andare a scuola a causa di un tumore che comporta cure chemioterapiche che si protrarranno per mesi. Non può però nemmeno seguire le lezioni a distanza, perché il suo istituto le ha negato la didattica a distanza. Così, spinti da Matteo, il papà di Elena, i compagni di classe della ragazza hanno lasciato l'aula vuota e insieme ai loro genitori hanno protestato per il diritto allo studio negato alla loro compagna.

Elena frequenta l’Istituto Sartor di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Come riporta Il Gazzettino dopo aver provato molte strade, parlando con la dirigente, la referente per l’inclusione (Umbiraco), gli uffici scolastici provinciale e regionale, il sindaco di Zero Branco, i genitori di Elena provano in altro modo a ricevere risposte che finora non sono arrivate. La giovane, che aveva già scritto agli insegnanti, ha mandato la lettera anche al presidente della Regione Luca Zaia, mentre i genitori sono pronti anche a farsi sentire tramite tutti i canali nazionali possibili.

Così i suoi compagni hanno deciso di non entrare finché anche a Elena ​non verrà data una connessione - nel suo istituto la fibra non è mai arrivata e la semplice linea terrestre non è in grado di garantire le lezioni online in presa diretta alla studentessa - e la promessa scritta che il collegamento verrà garantito per tutto l’anno scolastico. «Io non mi fermo», ha detto papà Matteo. «Lo faccio per tutte le persone nella stessa situazione».



Elena ha 17 anni e, al contrario dei suoi coetanei, non può andare a scuola a causa di un tumore che comporta cure chemioterapiche che si protrarranno per mesi. Non può però nemmeno seguire le lezioni a distanza, perché il suo istituto le ha negato la didattica a distanza. Così, spinti da Matteo, il papà di Elena, i compagni di classe della ragazza hanno lasciato l'aula vuota e insieme ai loro genitori hanno protestato per il diritto allo studio negato alla loro compagna. Elena frequenta l'Istituto Sartor di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Come riporta Il Gazzettino dopo aver provato molte strade, parlando con la dirigente, la referente per l'inclusione (Umbiraco), gli uffici scolastici provinciale e regionale, il sindaco di Zero Branco, i genitori di Elena provano in altro modo a ricevere risposte che finora non sono arrivate. La giovane, che aveva già scritto agli insegnanti, ha mandato la lettera anche al presidente della Regione Luca Zaia, mentre i genitori sono pronti anche a farsi sentire tramite tutti i canali nazionali possibili. Così i suoi compagni hanno deciso di non entrare finché anche a Elena ?non verrà data una connessione - nel suo istituto la fibra non è mai arrivata e la semplice linea terrestre non è in grado di garantire le lezioni online in presa diretta alla studentessa - e la promessa scritta che il collegamento verrà garantito per tutto l'anno scolastico. «Io non mi fermo», ha detto papà Matteo. «Lo faccio per tutte le persone nella stessa situazione».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare