Election day, Mancuso (Forza Italia): "Onorato della mia candidatura alla Camera ma voglio restare in Sicilia"

"Lo sapete - dice il deputato di Forza Italia - sono un militante di Forza Italia e se il partito chiede non mi tiro indietro"

“Le consultazioni del 25 settembre sono uno snodo importante per dare stabilità politica e amministrativa sia alla nostra Regione che al Paese intero. Sono onorato di essere candidato sia alla Camera dei Deputati che per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. Lo sapete, sono un militante di Forza Italia e se il partito chiede non mi tiro indietro. A scanso di equivoci però tengo a precisare che la mia priorità è il territorio. Ecco perché se dipendesse da me, non esiterei un secondo a scegliere di restare in Sicilia e portare avanti il lavoro che ho cominciato in questi cinque anni all’Ars. Un lavoro che nella prossima Legislatura richiederà un impegno ulteriore, per garantire alla comunità che rappresento, che le proprie istanze continuino ad essere rappresentate all’interno delle istituzioni regionali”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.



