Editori abbandonano Mostra dei Libri, l'assessore Natale: "Mancata partecipazione non è dipesa da noi"

Insuccesso per la manifestazione organizzata a Caltanissetta. Marcella Natale: "Disagi non imputabili all'amministrazione, spero possano ricredersi"

Rita Cinardi

17 Luglio 2021 21:55

L’assessore Marcella Natale raggiunta da Seguo News ha replicato alla lettera di protesta di Luca Lo Coco, editore di Glifo Edizioni. Lo Coco ha spiegato di essere uno dei nove editori che hanno preso parte alla Mostra del Libro organizzata nell’ambito del Festival Miniera all’interno di Palazzo Moncada. Mostra alla quale hanno partecipato due sole persone. Sempre l’editore ha raccontato di non avere avuto alcuna accoglienza da parte dell’amministrazione comunale.

“La mostra – ha replicato l’assessore Natale - è proseguita fino ad oggi e solo alcuni editori hanno abbandonato. Questi ultimi sono andati via perché non è venuto nessuno per tutto il pomeriggio. Gli editori sono stati invitati da Salvatore Granata della Lussografica, persona gentilissima e squisita, che li ha accolti. Dopodiché, al momento della inaugurazione della mostra, sono stati salti accolti e salutati da me, dal sindaco, dal vicesindaco e dal presidente del consiglio comunale. Confermo che nessun cittadino è andato alla mostra ma questo non dipende dagli organizzatori, capisco la delusione degli editori e mi scuso con loro per il disagio vissuto. Per quanto riguarda la ragazza con la sedie a rotelle è salita con il montacarichi che poi si è bloccato ed è stata aiutata nella discesa”.

A questo punto abbiamo chiesto all’assessore Natale se non fosse stato il caso di organizzare la Mostra del Libro all’aperto, in modo da renderla visibile ad un pubblico d’altronde poco informato sull’evento. “Il prossimo anno magari penseremo di farla all’aperto – ha proseguito l’assessore Natale - quest’anno abbiamo deciso di valorizzare Palazzo Moncada e Largo Barile e quindi tutti gli eventi sono stati organizzati in quella zona. Mi scuso per i disagi che hanno subito che sono stati indipendenti dalla volontà dell’amministrazione. Noi – conclude - speravamo nell’arrivo di tante persone ma purtroppo questo non è avvenuto e mi auguro che possano tornare un’altra volta e ricredersi”.



