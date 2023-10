Sport 337

Eclettica Caltanissetta, pattinaggio: al Trofeo Nazionale delle Regioni Coni trionfo di Alberto Saporito

Inoltre il team Eclettica si è piazzato al sesto posto ai campionati italiani di Roller Freestyle

Redazione

La scuola di pattinaggio Eclettica di Caltanissetta, celebra con entusiasmo i risultati eccezionali ottenuti nella stagione sportiva 2023 culminata con una straordinaria vittoria al "Trofeo Nazionale delle Regioni CONI" da parte del talentuoso atleta Alberto Saporito. L'atleta Nisseno ha conquistato il primo posto in Italia nella prova combinata di Roller Cross e Speed slalom, rappresentando con orgoglio l'intera regione Sicilia in questa competizione dove ogni regione poteva esprimere un solo atleta per la categoria Ragazzi (13 anni). La sua affermazione conferma quanto già dimostrato ai Campionati italiani di pattinaggio freestyle FISR 2023 con il suo storico titolo di Campione d'Italia nel Roller cross, oltre che Argento e vicecampione italiano sia di Speed slalom, che Free Jump e Skate Cross, piazzandosi come MVP dell'intero Campionato di serie A under 16 con 4 pesantissime medaglie.

Questo trionfo storico ha un significato speciale non solo per la Sicilia ma anche per la città di Caltanissetta. Rappresenta il culmine della stagione agonistica della società sportiva della ASD Eclettica, che ha già raggiunto il titolo di squadra campione di Sicilia 2023. La squadra nissena ha continuato a brillare ai campionati italiani di serie A di pattinaggio, dove non solo si è aggiudicata il titolo di quarta migliore società italiana under12 a Riccione, ma si è anche classificata come la quinta migliore città italiana, su 52 città partecipanti, ai campionati italiani under16 a Lamezia Terme.

Inoltre il team Eclettica si è piazzato al sesto posto ai campionati italiani di Roller Freestyle, grazie all'eccezionale talento del tre volte campione italiano, Andrea Micalizzi, di soli 10 anni; ai bronzi di Gambino Michele e Valenza Marco, e l'argento di Messina Desirée che si impone in una categoria difficilissima, dopo essere reduce del terzo bronzo consecutivo in High Jump, salto in alto con rampa, sfiorando il titolo di campionessa d'Italia con un salto di 210cm, bissando anche il proprio record regionale. Chiude la stagione il poker di piazzamenti prestigiosi di Rizza Salvatore che nella categoria Master30 si guadagna il titolo di Campione di Italia in Speed slalom con inoltre 2 argenti in Free Jump e Roller Cross e 1 bronzo in slide.

La lista di medaglie e successi nazionali degli atleti di Eclettica continua a crescere, tra cui i due bronzi di Slide di Gaia Lacagnina e Andrea (9 anni). Inoltre, numerosi atleti hanno ottenuto il titolo di campioni regionali siciliani e detengono record regionali con prestazioni eccezionali. La società di Eclettica “Acqua&Sapone” di Caltanissetta è estremamente orgogliosa degli straordinari risultati ottenuti dai suoi atleti, che sono testimonianza della dedizione, dell'impegno e del talento di tutti coloro coinvolti in questa avventura sportiva, staff e genitori compresi.



