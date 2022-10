Ecco tre motivi per cui Salvini non può andare al Viminale secondo Bonelli

Ecco tre motivi per cui Salvini non può andare al Viminale secondo Bonelli

"Il primo riguarda i rapporti del leader della Lega con la Russia"

Redazione

"Sono tre i motivi per cui Salvini non può fare il ministro dell’Interno. Il primo è rappresentato dai rapporti di Salvini con la Russia: tutti i governi europei rimarrebbero stupiti da questa scelta e la credibilità del nostro Paese ne subirebbe un contraccolpo difficilmente rimediabile." Lo scrive in una nota il co-portavoce di Europa Verde e esponente di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

