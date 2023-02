Salute 745

Ecco le 5 buone abitudini del sonno per ridurre il rischio morte: "Chi le rispetta tutte e 5 ha il 30% in meno di possibilità di morire per qualsiasi motivo"

Avere tutte e cinque le abitudini di sonno riduceva del 19% il rischio di morire per cancro

Redazione

27 Febbraio 2023 17:38

Dormire dalle sette alle otto ore a notte, nessuna difficoltà ad addormentarsi per più di due sere a settimana, nessun problema a dormire tutta la notte più di due volte a settimana, nessun farmaco per dormire, sentirsi ben riposati dopo essersi svegliati almeno cinque giorni a settimana. Sono questi cinque fattori predittivi di una vita più sana e longeva. Infatti, uno studio dell’Università di Harvard, i cui risultati completi saranno presentati a New Orleans alla conferenza congiunta dell’American College of Cardiology e della World Heart Federation tra il 4 e il 6 marzo, ha dimostrato che chi soddisfa questi cinque i criteri ha il 30% in meno di probabilità di morire per qualsiasi motivo rispetto a chi ne soddisfa uno o nessuno. Inoltre, avere tutte e cinque le abitudini di sonno riduceva del 19% il rischio di morire per cancro. Il sonno è un tempo di inattività essenziale per il cervello e il corpo per recuperare e riparare, e coloro che non ne hanno abbastanza o si svegliano ripetutamente possono avere un rischio maggiore di una serie di malattie, tra cui patologie coronariche e cancro.

Ma quasi un terzo degli adulti statunitensi abitualmente non riesce a dormire il minimo indispensabile di sette ore ogni notte raccomandato dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Se molti studi si sono concentrati sulla durata del sonno, i comportamenti relativi al sonno sono sempre stati trascurati. Questo studio di Harvard è il primo ad esaminare come le abitudini del sonno influenzino l’aspettativa di vita, invece di analizzare solo la durata del sonno. I ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center di Harvard a Boston hanno esaminato i dati di 172.321 persone con un’età media di 50 anni tra il 2013 e il 2018.

I dati provengono da persone che hanno preso parte al National Health Interview Survey, un sondaggio annuale sulla salute generale dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e del National Center for Health Statistics che include domande sul sonno. Il team di ricerca ha collegato i dati ai record del National Death Index per indagare il legame tra i fattori del sonno delle persone e la causa della morte. Ai partecipanti è stato assegnato un punteggio pari a zero o uno per ciascuno dei cinque criteri del sonno a seconda che lo soddisfacessero, con un massimo di cinque punti. I fattori che avrebbero potuto aumentare la probabilità di morte delle persone sono stati controllati, come uno stato socioeconomico inferiore, il fumo e il consumo di alcol e altre condizioni mediche.

Coloro che soddisfacevano tutti e cinque i criteri avevano il 30% in meno di probabilità di morire per qualsiasi motivo, rispetto a coloro che non soddisfacevano nessuna o una delle abitudini del sonno. Le persone che dormivano meglio avevano anche il 21% in meno di probabilità di morire di malattie cardiovascolari, il 19% in meno di probabilità di morire di cancro. Avevano anche il 40% in meno di probabilità di morire per cause diverse da malattie cardiache o cancro. Il dottor Frank Qian, medico del Beth Israel Deaconess Medical Center e coautore dello studio, ha affermato che queste altre cause potrebbero essere incidenti, infezioni o malattie neurodegenerative tra cui la demenza e il morbo di Parkinson, ma ha aggiunto che sono necessarie ulteriori ricerche.

I limiti dello studio includevano il fatto che le abitudini del sonno erano auto-riportate. Inoltre, non erano disponibili informazioni sul tipo di farmaci per il sonno che i pazienti stavano usando o per quanto tempo. L’impatto del raggiungimento di tutte e cinque le misure del sonno è stato maggiore per gli uomini rispetto alle donne. L’aspettativa di vita era di 4,7 anni più alta per gli uomini e di 2,4 anni più alta per le donne rispetto a coloro che raggiungevano solo uno o nessuno degli obiettivi. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per determinare perché si verificano tali differenze tra i sessi.



