Ecco la dieta estiva per sgonfiare e perdere peso. Semplice e veloce, e c'è la pizza una volta a settimana

L’estate è anche sinonimo di alimenti sani e tanta voglia di freschezza, esattamente quelli che caratterizzano la dieta estiva

L'estate è arrivata e con lei anche la voglia di rimettersi e mantenersi in forma con una dieta ad hoc, la dieta estiva. Si tratta di un regime alimentare utile a sgonfiare il corpo, mantenerlo sempre ben idratato e che permette di perdere peso senza stress e in modo sano anche durante i mesi caldi; ovviamente, se lo si fa nel modo corretto. L’estate è anche sinonimo di alimenti sani e tanta voglia di freschezza, esattamente quelli che caratterizzano la dieta estiva e che tutti dovremmo preferire per alimentarci nel modo migliore e più sano sia per il corpo che per la mente. Parliamo di frutta e verdura, alimenti ricchi di fibre, sali minerali e acqua, oltre che di tantissime vitamine utili al buon funzionamento del nostro organismo. Tra queste ovviamente è bene preferire quelle di stagione e, se l’obiettivo è quello di drenare i liquidi in eccesso e sgonfiare il corpo.

Ecco un esempio.

Lunedì

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: riso integrale al pomodoro e pomodorino gialli e rossi.

Spuntino: un frutto.

Cena: petto di pollo ai ferri con insalata mista e zucchine saltate condite con olio e limone.

Martedì

Colazione: yogurt light con fiocchi di avena e frutti rossi, un tè verde o un caffè nero non zuccherato.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: due uova sode con un contorno di spinaci lessi e finocchi freschi da condire con sale e olio extra vergine d’oliva.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: vellutata di ceci da condire con poco olio e sale.

Mercoledì

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: una spremuta di arance o un frullato di frutta.

Pranzo: pasta integrale con dadolata di verdure tra cui zucchine, pomodorino, carote e peperoni, un’insalata.

Spuntino: gelato alla frutta.

Cena: minestrone di verdure e legumi.

Giovedì

Colazione: yogurt light con fiocchi di avena e frutti rossi, un tè verde o un caffè nero non zuccherato.

Spuntino mattutino: un frutto o una spremuta.

Pranzo: insalata di orzo e verdure miste.

Spuntino: un frutto o uno yogurt.

Cena: pesce al forno o griglia con insalata mista e verdure.

Venerdì

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: centrifugato di frutta.

Pranzo: salmone al cartoccio con poco olio e da accompagnare a una insalata mista.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: lenticchie al pomodoro e verdure miste sia cotte che crude.

Sabato

Colazione: yogurt light co vegetale on fiocchi di grano saraceno e frutti rossi, un tè verde o un caffè nero non zuccherato.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: insalatona con feta, carote, ravanelli, radicchio, finocchio, semi di sesamo e una porzione di spinaci.

Spuntino: un gelato alla frutta.

Cena: pasta integrale con di broccoli cotti al vapore.

Domenica

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: branzino al forno con insalata mista e verdure al vapore.

Spuntino: un frutto.

Cena: pizza vegetariana.



