Attualita 98

Ecco i 10 giocatori di calcio più costosi al mondo: classifica e prezzo del cartellino

l Centro Internazionale per lo Studio dello Sport (CIES) ha appena pubblicato la classifica annuale dei calciatori con il più alto valore di mercato

Redazione

06 Gennaio 2021 22:48

Il serissimo Centro Internazionale per lo Studio dello Sport (CIES), soprannominato “l'Osservatorio calcistico”, ha appena svelato la classifica annuale dei calciatori con il più alto valore di mercato. Il costo potenziale dei migliori calciatori viene valutato sulla base di criteri molto concreti, come l'età, la posizione, l'attività nel club e nella nazionale, il livello del campionato in cui giocano, i mezzi finanziari del club se necessario. venditore e quelli dei potenziali acquirenti, la durata del contratto o la nazionalità. L'attaccante del Manchester United Marcus Rashford ha preso il comando con un valore di 165,6 milioni di euro. Fa detronizzare così, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, la stella del PSG, Kylian Mbappé, ora 5 ° nella prestigiosa classifica:1. Marcus Rashford (165,6 milioni di euro)

2. Erling Haaland (152 milioni di euro)

3. Trent Alexander-Arnold (151,6 milioni di euro)

4. Bruno Fernandes (151,1 milioni di euro)

5. Kylian Mbappé (149,4 milioni di euro)

6. Jadon Sancho (148,3 milioni di euro)

7. João Félix (141,5 milioni di euro)

8. Alphonso Davies (139,2 milioni di euro)

9. Raheem Sterling (136,9 milioni di euro)

10. Kai Havertz (136 milioni di euro)



