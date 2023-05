Ecco come funziona il sistema idrico in Sicilia: studenti del "Luigi Russo" di Caltanissetta in visita al potabilizzatore Fanaco di Cammarata

Ecco come funziona il sistema idrico in Sicilia: studenti del "Luigi Russo" di Caltanissetta in visita al potabilizzatore Fanaco di Cammarata

Durante la trasferta gli alunni hanno potuto assistere alla pulizia della vasca di filtraggio

Redazione

Alcune classi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta diretto dalla prof.ssa Maria Rita Basta hanno visitato l’impianto di potabilizzazione Fanaco gestito da Siciliacque S.p.A., la società partecipata al 75% da Idrosicilia S.p.A. ed al 25% dalla Regione Siciliana che gestisce il servizio di fornitura idrica all’ingrosso, Il Potabilizzatore Fanaco, uno dei cinque grandi impianti di potabilizzazione che la Società gestisce in varie Province della nostra Regione, è sito in Piano Amata, a circa due chilometri dalla città di Cammarata.

La visita, guidata dal dott. ing. Renato Loria e coadiuvata dal personale in servizio, si è articolata in due fasi: durante la prima fase l’ing. Loria ha accolto il gruppo di studenti presentando la Società, le infrastrutture presenti in Sicilia e la sede legale e operativa di Palermo. È seguita una descrizione dettagliata della struttura e dei processi di potabilizzazione ai quali sono sottoposte le acque provenienti dal Lago Fanaco, che si trova ad un’altitudine di 680 m s.l.m. e a circa sei chilometri di distanza dal sito di potabilizzazione, nonché l’illustrazione della rete di distribuzione idrica a partire dai vari acquedotti gestiti dalla Società Siciliacque.

Nella seconda parte della visita, gli studenti hanno avuto modo di vedere realmente tutte le fasi del trattamento delle acque e, in diretta, l’intera pulizia di una vasca di filtraggio. Nella visita guidata dall’ing. Loria e dai collaboratori, gli studenti hanno riconosciuto i trattamenti fisici, chimici e microbiologici studiati a scuola nelle materie di indirizzo ed approfonditi in seno ai moduli sviluppati di Educazione Civica. Lo scorso mese di novembre, le medesime classi erano state coinvolte in una visita guidata presso il Polo - Laboratorio Acque Potabili di Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per il territorio della Provincia di Caltanissetta, sito in via San Giuliano a Caltanissetta, ed anche in quella occasione hanno manifestato interesse e partecipazione, constatando come le attività delle menzionate Società siano strettamente correlate alle nostre primarie necessità ed abitudini quotidiane.

Uno degli obiettivi formativi nell’ambito della mission della scuola Luigi Russo di Caltanissetta è la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio del quale se ne vuole valorizzare il patrimonio paesaggistico e promuovere la sostenibilità ambientale. L’esperienza, altamente inclusiva, è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Società Siciliacque, in particolare nella persona del dott. ing. Iervolino, di accogliere gli studenti dell’istituto nisseno e, in particolare, delle classi quarte del corso diurno del settore Tecnologico Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie Sanitarie. Le classi sono state accompagnate dai Professori Fiorella Lucia Callari, Eugenio Maurizio Catania, Ilaria Matina, Concetta Melillo, e dall’Assistente alla Comunicazione Eleonora Bennici



