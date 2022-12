Attualita 281

Ecco alcune variazioni per le festività del servizio di raccolta dei rifiuti a Caltanissetta

La decisione della società Dusty in accordo con l'amministrazione comunale

Redazione

Dusty comunica, in accordo con l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, alcune variazioni dei servizi di raccolta differenziata e di igiene ambientale durante le giornate festive di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), Capodanno 2023 ed Epifania (1 e 6 gennaio). S’invitano pertanto gli utenti alla massima collaborazione al fine di mantenere il decoro ambientale degli spazi cittadini.

RITIRO RIFIUTI E SPAZZAMENTO Il ritiro dei rifiuti sarà regolare come da calendario settimanale della raccolta differenziata, sia per il servizio porta a porta che nelle zone servite con i contenitori stradali di prossimità. Nel centro storico della città il servizio di spazzamento e igiene ambientale sarà garantito regolarmente anche durante i giorni festivi.

NUMERO VERDE DUSTY Il Numero verde Dusty non sarà operativo per l’assistenza e per la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti nelle giornate di: 25 e 26 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023. Sarà invece attivo sabato 24 e 31 dicembre 2022. CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA E ISOLE ECOLOGICHE Nelle giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di C.da Cammarella sarà chiuso e il CCR mobile non sarà posizionato. Entrambi saranno operativi invece sabato 24 e 31 dicembre secondo il consueto orario:



CCR C.da Cammarella ingresso libero dalle 8.30 alle 13.00, con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.dusty.it/caltanissetta/ccr/ dalle 14.30 alle 17.30;

CCR mobile, solo per le utenze domestiche, dalle 7.00 alle 14.00 al Piano del Lago (di fronte lo stadio). Qui si possono conferire anche piccoli elettrodomestici e piccoli ingombranti. Per le utenze registrate è previsto uno sconto sulla TARI in funzione del rifiuto conferito.

Le isole ecologiche di Via Malta e di Via Ferdinando I saranno attive regolarmente anche durante le giornate festive. Per il conferimento è necessaria la tessera sanitaria. CENTRO DEL RIUSO Il servizio (https://www.dusty.it/caltanissetta/centro-del-riuso/) sarà regolare nelle giornate di sabato 24 e 31 dicembre, mentre sarà sospeso nelle giornate di 25 e 26 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023.

