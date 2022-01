Cronaca 290

E' senza vaccino e non può traghettare: un manager gelese bloccato a Messina

Si tratta di un'amministratore di un'azienda in Friuli e deve recarsi dalla Sicilia al Nord

Redazione

16 Gennaio 2022 19:01 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/e-senza-vaccino-e-non-puo-traghettare-un-gelese-bloccato-a-messina Copia Link Condividi Notizia

Un altro caso dopo quelli raccontati nei giorni scorsi: un manager che non si è vaccinato e che dunque è sprovvisto di green pass non riesce ad attraversare lo Stretto e invoca una soluzione a quella che è stata adottata per fare rientrare in Sicilia l'agente di commercio fermo a Villa San Giovanni. Lui è di Gela e deve fare il viaggio nella direzione opposta, dalla Sicilia al Nord.«In questo momento sono un po’ frastornato, adesso mi consulto con i legali perché c'è stato il caso dell’agente di commercio di Palermo Fabio Messina che è riuscito a passare per necessità. Non sono vaccinato, ma sono disposto a fare il tampone per attraversare lo Stretto», dice Fabio Laccisaglia, amministratore di azienda, e in fila per imbarcarsi sul traghetto ma rimasto bloccato a Messina perché non in possesso del super green pass. «Sono di Gela, amministro un'azienda in Friuli, devo andare lì per lavoro», spiega.(Gds.it)



Un altro caso dopo quelli raccontati nei giorni scorsi: un manager che non si è vaccinato e che dunque è sprovvisto di green pass non riesce ad attraversare lo Stretto e invoca una soluzione a quella che è stata adottata per fare rientrare in Sicilia l'agente di commercio fermo a Villa San Giovanni. Lui è di Gela e deve fare il viaggio nella direzione opposta, dalla Sicilia al Nord.«In questo momento sono un po' frastornato, adesso mi consulto con i legali perché c'è stato il caso dell'agente di commercio di Palermo Fabio Messina che è riuscito a passare per necessità. Non sono vaccinato, ma sono disposto a fare il tampone per attraversare lo Stretto», dice Fabio Laccisaglia, amministratore di azienda, e in fila per imbarcarsi sul traghetto ma rimasto bloccato a Messina perché non in possesso del super green pass. «Sono di Gela, amministro un'azienda in Friuli, devo andare lì per lavoro», spiega.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare