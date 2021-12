Eventi 163

"E' Natale per tutti", a Caltanissetta l'associazione Etnos regala doni ai bimbi bisognosi

Un’iniziativa tutta natalizia, che ha lo scopo di portare, anche ai meno fortunati, tutta la magia del Natale

Redazione

Nei giorni 24 Dicembre (dalle 11.00 alle 13.00), 27 e 30 Dicembre (dalle 17.00 alle 20.00), presso i locali dell'Istituto Testasecca (in v.le della Regione, 1), Etnos, insieme ad altre associazioni, organizza "È Natale per tutti - cibo, regali e musica", e sta già racogliendo i #doni destinati per i bambini che più ne hanno bisogno.

Un’iniziativa tutta natalizia, che ha lo scopo di portare, anche ai meno fortunati, tutta la magia che il #Natale regala, perché possa essere un vero NATALE PER TUTTI ♥️

Nessuno dovrebbe sentirsi solo a Natale, ogni dono è un #sorriso regalato, ogni dono scalderà il cuore di un bambino.

Aiutaci a portar loro l’amore e la solidarietà che meritano di ricevere.

Potete recapitarci i regali che vorrete donare nei seguenti punti di raccolta:

- Sede Cooperativa Etnos, Via Aci, 18B

- Equo Food, Via Michele Amari, 13

- Croce Rossa, Istituto Testasecca, viale della Regione, 1

#natalepertutti #etnos #donare #solidarietà #bambini #gioia #condivisione



