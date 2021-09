Cronaca 265

E' nata in Italia "Poesia", la prima bimba di una cittadina afghana fuggita da Kabul

"Quando l'ho vista la prima volta aveva gli occhi tristi, lo sguardo perso" a raccontato Laura Anelli, ginecologa dei consultori dell'Asl Roma 1

Redazione

10 Settembre 2021 09:49

E' nata a Roma all'ospedale San Filippo Neri la prima bimba di una cittadina afghana fuggita da Kabul. A darne notizia ieri sera il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Dal San Filippo Neri una bella notizia. E' nata la prima bambina di una cittadina afghana fuggita da Kabul che avevo incontrato qualche giorno fa visitando un centro di accoglienza delle suore carmelitane - ha scritto su Twitter-. Benvenuta Ghazal! Il tuo nome vuol dire Poesia, ne abbiamo bisogno!". Dopo il parto la mamma ha voluto ringraziare il personale sanitario per l'assistenza e l'accoglienza.

"Nonostante in consultorio vediamo tante situazioni difficili, questa è un'esperienza che ti cambia la vita". A dirlo Laura Anelli, ginecologa responsabile dei consultori dell'Asl Roma 1 che ha seguito dal suo arrivo in Italia la donna afghana che ieri sera ha partorito una bimba al San Filippo Neri. "Nonostante l'organizzazione eccellente delle strutture di accoglienza ci sono storie tragiche, famiglie divise - aggiunge - davanti a tanto dolore non si può rimanere indifferenti. Ho iniziato a seguire la donna dal suo arrivo a Roma, 15 giorni fa circa. Quando l'ho vista la prima volta aveva gli occhi tristi, lo sguardo perso. Poi le cose sono andate meglio. Abbiamo cercato di fornire tutta l'assistenza necessaria e di farla sentire accolta". (ANSA)



