Attualita 569

E' morto Solange: il sensitivo della Tv si è spento a 68 anni

Di lui parenti e amici avevano perso le tracce da alcuni giorni, dopo che non aveva dato più notizie di sé e non rispondeva più al telefono

Redazione

07 Gennaio 2021 19:59

Il corpo senza vita di Solange, nome d’arte di Paolo Bucinelli, è stato trovato questo pomeriggio nella casa dove viveva a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Volto noto della televisione e dello spettacolo, Solange si era imposto al grande pubblico come sensitivo. Era nato il 25 aprile 1952.Di lui parenti e amici avevano perso le tracce da alcuni giorni, dopo che non aveva dato più notizie di sé e non rispondeva più al telefono. Così nel pomeriggio di oggi si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nella sua abitazione e lo hanno trovato morto disteso sul divano.

Il decesso sembrerebbe dovuto a cause naturali. Nei giorni scorsi Solange si era rivolto al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno per un problema di salute, ma dopo i controlli era stato dimesso.



