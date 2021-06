Cronaca 1061

E' morto padre Salvatore Callari: per anni è stato il parroco di Santa Lucia

E’ stato autore di numerosissime pubblicazioni teologiche e di fede

Redazione

04 Giugno 2021 14:16

E' morto all'età di 84 anni padre Salvatore Callari, per anni parroco della chiesa Santa Lucia a Caltanissetta. Originario di Mussomeli, studioso e scrittore, prete umano, misurato e gentile - scrive Alberto Barcellona su castelloincantato.it - è stato ordinato sacerdote nel 1959. Per la solidissima preparazione a Caltanissetta ha ricoperto l’incarico di vice rettore del seminario, dove ha insegnato per diverso tempo, formando anche diversi sacerdoti. Docente in attività anche nelle scuole pubbliche fino al 1972, è stato parroco, tra l’altro a Delia e, in ultimo, della chiesa di Santa Lucia nel capoluogo nisseno fino al 2010. Dopo la pensione è tornato al paese natio dove ha continuato a mettere a frutto il mirabile intelletto, sorretto da una profondissima spiritualità. E’ stato autore di numerosissime pubblicazioni teologiche e di fede. Impossibile citarle tutte, ricordiamo l’opera d’esordio “Testimoni in diretta” e l’ultima fatica “Lo scandalo dei santi”.



