E' morto Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi. Aveva 62 anni

"Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo" ha scritto Silvio Berlusconi su facebook

Redazione

È morto a 62 anni Niccolò Ghedini, noto soprattutto per essere stato per molti anni l’avvocato personale dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nato a Padova nel 1959, iniziò la carriera da avvocato nello studio del padre Giuseppe, in cui successivamente entrò anche l’avvocato Piero Longo. Insieme a Longo, Ghedini curò per molti anni la difesa di Berlusconi in tutti i principali procedimenti giudiziari in cui l’ex presidente del Consiglio è stato coinvolto.

"Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme". Lo scrive su facebook Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ricordando il senatore azzurro e suo storico avvocato Niccolò Ghedini. "Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre", aggiunge. "Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio", conclude Berlusconi.

In gioventù Ghedini si occupò di politica militando nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, per poi passare al Partito Liberale Italiano. Negli anni Novanta, quando divenne avvocato di Berlusconi, entrò in Forza Italia, con cui venne eletto deputato per la prima volta nel 2006. Fu poi di nuovo eletto in tutte le successive legislature, fino a quella appena conclusa, in cui era senatore.



