Cronaca 2224

E' morto nella notte il 62enne di Marianopoli scivolato mentre era in campagna

Nella notte, a seguito dell'aggravarsi dell'emorragia cerebrale i neurochirurghi hanno tentato un disperato intervento

Rita Cinardi

E' morto nella notte Salvatore Panzica, 62 anni di Marianopoli, l'uomo che ieri ha riportato un brutto trauma cranico dopo una caduta in campagna. Il 62enne era stato trasportato all'ospedale Sant'Elia dove, una volta riscontrata la positività al coronavirus era stato ricoverato in terapia intensiva covid. Nella notte, a seguito dell'aggravarsi dell'emorragia cerebrale i neurochirurghi hanno tentato un disperato intervento per salvargli la vita ma, purtroppo, non ce l'ha fatta.



