Cronaca 308

E' morto Mikhaill Gorbaciov, l'ex leader dell'Urss fu determinante nella fine della guerra fredda

Gorbaciov è stato protagonista della scena mondiale alla fine degli anni '80 del novecento

Redazione

30 Agosto 2022 22:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/e-morto-mikhaill-gorbaciov-lex-leader-dellurss-fu-determinante-nella-fine-della-guerra-fredda Copia Link Condividi Notizia

L'ex Presidente dell'Unione sovietica, e segretario del Partito Comunista, Mikhail Gorbaciov, è morto. Aveva 92 anni. Era stato ricoverato in ospedale ai primi di luglio, in dialisi. Soffriva di diabete e ha problemi ai reni, aveva reso noto l'economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell'Istituto di economia dell'Accademia delle scienze russa, che lo era andato a trovare il mese scorso. Gorbaciov è stato protagonista della scena mondiale alla fine degli anni '80 del novecento, determinante nella fine della guerra fredda e nella caduta del muro di Berlino. Ebbe anche un sincero ed intenso rapporto con Papa Wojtyla di cui ha detto in occasione dei 100 anni della nascita del Papa: "Penso di poter dire con buona ragione: durante quegli anni siamo diventati amici".













L'ex Presidente dell'Unione sovietica, e segretario del Partito Comunista, Mikhail Gorbaciov, è morto. Aveva 92 anni. Era stato ricoverato in ospedale ai primi di luglio, in dialisi. Soffriva di diabete e ha problemi ai reni, aveva reso noto l'economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell'Istituto di economia dell'Accademia delle scienze russa, che lo era andato a trovare il mese scorso. Gorbaciov è stato protagonista della scena mondiale alla fine degli anni '80 del novecento, determinante nella fine della guerra fredda e nella caduta del muro di Berlino. Ebbe anche un sincero ed intenso rapporto con Papa Wojtyla di cui ha detto in occasione dei 100 anni della nascita del Papa: "Penso di poter dire con buona ragione: durante quegli anni siamo diventati amici".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare