E' morto improvvisamente a 66 anni il papà di Emma Marrone

Infermiere nella vita, la grande passione di Rosario è stata proprio la musica, che ha trasmesso a Emma

È morto improvvisamente a 66 anni Rosario Marrone, il papà di Emma. La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook del comune di Aradeo, città d'origine della famiglia in provincia di Lecce. Poi è arrivato anche il messaggio su Instagram della figlia Emma, che ha condiviso una foto del padre mentre imbraccia la chitarra, scrivendo: “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Tra i due c'è sempre stato un fortissimo legame.

Infermiere nella vita, la grande passione di Rosario è stata proprio la musica, che ha trasmesso a Emma: nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O. Ed è stata proprio la figlia a regalargli l'emozione di una esibizione vera e propria sul palco, di fronte a migliaia di persone. Rosario Marrone, sposato con Maria Marchese, aveva un altro figlio, Francesco. I funerali sono in programma per questo pomeriggio (lunedì 5 settembre) alle 17 nella chiesa madre di Aradeo. Amici e colleghi si sono stretti subito in un abbraccio virtuale intorno a Emma e alla sua famiglia. Gianna Nannini ad esempio ha scritto: “Ti abbraccio forte forte Emma, ti sono vicina”.



