Cronaca 385

E' morto Brigantony, il popolare cantante catanese si è spento all'età di 74 anni

Da alcuni giorni era ricoverato in Rianimazione. L'annuncio è stato dalla figlia Alessia

Redazione

E'scomparso la notte scorsa a Catania Brigantony, cantante rinomato di musica popolare. Antonio Caponnetto, questo il suo vero nome, era ricoverato già da alcuni giorni in Rianimazione, in ospedale, e le sue condizioni erano da subito apparse molto critiche. Era stata la figlia Alessia, sui social a divulgare ufficialmente la notizia che già comunque circolava, ed è stata la stessa figlia a comunicare la scomparsa.

"Miei carissimi e affettuosissimi fans purtroppo Il Maestro è salito in cielo”, queste le parole con cui la figlia di Brigantony ha comunicato la scomparsa del padre a cui sono seguiti moltissimi messaggi di cordoglio per la morte di un personaggio molto conosciuto. I suoi pezzi, ironici e con doppi sensi, hanno divertito generazioni di fans.(La Sicilia.it)



