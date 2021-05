Cronaca 715

E' morto a 76 anni Franco Battiato: l'Italia piange uno dei più grandi talenti della musica

Personaluità eclettica e di grande spessore culturale si era cimentato anche con altre attività come la scrittura, la pittura e la regia cinematografica

Redazione

18 Maggio 2021 08:50

È morto Franco Battiato. Il cantautore catanese aveva 76 anni, compiuti lo scorso 23 marzo, era malato e da tempo si era ritirato dalle scene. La famiglia ha reso noto che Battiato si è spento questa mattina alle 5.30 nella sua residenza di Milo e che i funerali avverranno in forma privata. Il cantautore era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità. Personaluità eclettica e di grande spessore culturale si era cimentato anche con altre attività come la scrittura, la pittura e la regia cinematografica.

Tra novembre 2012 e marzo 2013 Battiato aveva anche portato avanti una brevissima esperienza in qualità di assessore al turismo della Regione Siciliana nella giunta di centrosinistra del presidente Rosario Crocetta dichiarando di non voler ricevere alcun compenso.



